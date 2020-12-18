Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç kaç yaşında, nereli?

Başarılı projelerde görmeye alışkın olduğumuz oyuncu Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç kaç yaşında, nereli?

KIVANÇ KILINÇ KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısı.19 Ağustos 1982, Isparta doğumlu. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro-Oyunculuk Bölümü mezunu. Kıvanç Kılınç, son olarak, Fox Tv'de yayımlanmakta olan ve başrollerini Kutsi ve Özge Özberk'in paylaştığı "Kalbimdeki deniz" dizisinde "Artun" karakterini canlandırmaktadır.

KIVANÇ KILINÇ HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Kanun Adına,

Filinta, Diriliş,

Kaçak,

Ulan İstanbul,

Lale Devri,

Muhteşem Yüzyıl,

Yer Gök Aşk,

Kız Takımı

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