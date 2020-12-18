Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç kaç yaşında, nereli?

18.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:52
Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç kaç yaşında, nereli?

Rol aldığı dizilerle dikkat çeken başarılı oyuncu Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç kaç yaşında, nereli?

Başarılı projelerde görmeye alışkın olduğumuz oyuncu Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç kaç yaşında, nereli?

KIVANÇ KILINÇ KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısı.19 Ağustos 1982, Isparta doğumlu. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro-Oyunculuk Bölümü mezunu. Kıvanç Kılınç, son olarak, Fox Tv'de yayımlanmakta olan ve başrollerini Kutsi ve Özge Özberk'in paylaştığı "Kalbimdeki deniz" dizisinde "Artun" karakterini canlandırmaktadır.

KIVANÇ KILINÇ HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Kanun Adına,

Filinta, Diriliş,

Kaçak,

Ulan İstanbul,

Lale Devri,

Muhteşem Yüzyıl,

Yer Gök Aşk,

Kız Takımı

Bizim Evin Halleri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sinan Akçıl İrem Derici Acun Ilıcalı Şevket Çoruh
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Karar Adana Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç kaç yaşında, nereli? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 18:53:42. #1.15#
title