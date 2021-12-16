Kıvanç Erginel 'Dilimin Ucunda' yayında!

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (Snob Magazin) - Küçük yaşlarda babasının kaset ve plak koleksiyonu sayesinde müzikle tanışan Kıvanç Erginel, 2009 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümünden mezun olduktan sonra 2011 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne öğrenci olarak katıldı. Kendi söz ve bestelerini yapmaya başlayan genç sanatçı yaptığı çalışmaları dinleyiciyle buluşturdu ve oldukça beğeni topladı. Müzik çalışmalarına ara vermeden devam eden Kıvanç Erginel son olarak söz ve müziği kendisine ait 'Dilimin Ucunda' şarkısını Adil Kaynar prodüktörlüğünde başarılı bir prodüksiyona imza attı. Şarkının düzenlemesini başarılı müzik adamı Emre Ay, video klibin yönetmenliğini İmre Haydaroğlu üstlendi.

Yayınlandığı gün itibariyle dijital mecralarda yoğun ilgi gören 'Dilimin Ucunda'Spotify 'Slow Pop' listesinin kapağı oldu. 'Dilimin Ucunda' video klibiyle Kıvanç Erginel Youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayında!

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet