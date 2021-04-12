Kıvan ve Başak Dizer'in hafta sonu kaçamağı
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Kıvan ve Başak Dizer'in hafta sonu kaçamağı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Kıvan ve Başak Dizer'in hafta sonu kaçamağı

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, hafta sonu sokağa çıkma yasağında evde kalmadı.

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, hafta sonu sokağa çıkma yasağında evde kalmadı. Çift, Kırklareli'deki İğneada'ya giderek, doğa tatili yaptı. Çifte Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk de eşlik etti.

Dizer, Tatlıtuğ'un köpeği Mars'la karesini Instagram'dan paylaşarak, beyaz kalp emojisi koydu. Çift, geçtiğimiz yıl Covid-19 salgınının başlamasının ardından İstanbul'dan ayrılıp Bodrum'a yerleşmişti. Pandemi nedeniyle sadece işleri için İstanbul'a gelen çift, genelde günlerini doğa tatilini yaparak geçiriyor.

Özge Özpirinçci ve Kıvanç Tatlıtuğ, 'Bir Deniz Hikayesi' dizisinde birlikte rol alıyor.

Kıvan ve Başak Dizer'in hafta sonu kaçamağı

Kaynak: Hürriyet

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