Kitso Yönetim Kurulu TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Bir Araya Geldi

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, beraberindeki heyetle birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu kendisine 'hayırlı olsun' dileklerini ileten ve başarılar dileyen Celkanlı başkanlığındaki heyet ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis'teki ekonomi hakkında bilgi vererek, Kilis'e Suriye'den atıan roketler nedeniyle sebep ilan edildiğini, bu sürenin de31 Temmuz'da sona ereceğini, sürenin 31 Aralık tarihe kadar uzatılması yönünde destek istediklerini söyledi. - KİLİS