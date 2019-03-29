Kitso ile İka Arasında Proje Sözleşmesi İmzalandı
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) ile İpekyolu Kalkanmı Ajansı (İKA) arasında Oda Üyelerinin Muhasebe Uygulamaları Hususunda Kurumsal Kapasitelerinin Arttırılmasının Sağlanması" Projesi imzalandı.
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) ile İpekyolu Kalkanmı Ajansı (İKA) arasında Oda Üyelerinin Muhasebe Uygulamaları Hususunda Kurumsal Kapasitelerinin Arttırılmasının Sağlanması" Projesi imzalandı.
KiTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz arasında "Oda Üyelerinin Muhasebe Uygulamaları Hususunda Kurumsal Kapasitelerinin Arttırılmasının Sağlanması" projesi sözleşmesini imzaladı.
KiTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, "Üyelerimizin ön muhasebe personellerine ücretsiz eğitim verilecek. Tüm üyelerimize bilgilendirme yapılacaktır" dedi. - KİLİS
Kaynak: İHA