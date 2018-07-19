Kitso'dan Gto'ya Ziyaret

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Meclis Başkanı Ökkaş Karcı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Odası'nı (GTO) ziyaret etti.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ziyarette yaptığı konuşmada, odalar arası iş birliğinin önemine vurgu yaparak Gaziantep ve Kilis'in yararına olacak bütün çalışmalarda iş birliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Kilis'in Gaziantep'in en yakın komşusu olduğunu, sosyal, kültürel, ekonomik ve ticari alanlarda birlikte yapılacak çalışmaların her iki kentin gelişimine önemli katkı sağlayacağını aktaran Yıldırım, "Gaziantep'in başarısının sırrı ortak akıl ve uyum içinde çalışmadır. Ortak akıldan kastımız, şehrimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının, odaların ve diğer sivil toplum kuruluşlarının uyum içinde çalışıp ilimizi daha ileri götürmek için birlikte hareket etme gayreti içinde olmalarıdır." diye konuştu.

Gaziantep'in ortak akılla büyüdüğünü ve büyümeye devam ettiğini anlatan Yıldırım, Gaziantep ve Kilis'in ortak hareket etmesi halinde her iki kentin de daha hızlı kalkınacağına işaret etti.

Hacı Mustafa Celkanlı ise, GTO'yu kendilerine model aldıklarını, çalışmalarda ve projelerde birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Ziyarette başkanlar, birbirlerine başarılar dileyerek hediye takdim etti.