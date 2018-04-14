Kitso Başkanlığına Celkanlı Seçildi

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanlığında Hacı Mustafa Celkanlı seçildi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu seçimlerine Hacı Mustafa Celkanlı ile Mahmut Şahin aday oldu.

İki adayın yarıştığı seçimlerde, Hacı Mustafa Celkanlı 15 oy, Mahmut Şahin ise 11 oy aldı. 2 oyda geçersiz sayılırken, Hacı Mustafa Celkanlı Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, yönetim kurulu üyeleri ise, Hüseyin Kopan, Abdullah Şekeroğlu, Erkan Hatabay, Reşit Badem, Mehmet Adnan Parlak, Ahmet Toprak, Disiplin Kurulu üyeliklerine, Abdullah Geçör, Hamdi Nazir Özer, Ahmet Çıkımoğlu, Mehmet Emin Ertuğrul, Ümit İsal ile Servet Koşan seçildi. - KİLİS