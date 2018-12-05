Kitso Başkanı Celkanlı'dan Vali Gül'e Ziyaret

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyarette bulundular.

KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Meclis Başkanı Ökkeş Karcı ve KİTSO yönetim Kurulu üyeleri Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret ettiler.

Yapılan ziyarette KİTSO başkanı Celkanlı "Gaziantep ve Kilis için çok büyük önem arz eden Polateli -Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bir an önce faal hale getirilmesi, İskenderun'a bağlanacak olan Amanos tünel projesinde hızlandıracaktır. Başta siz valimizin ve Gaziantepli kardeşlerimizin desteğiyle hep beraber başaracağız" dedi.

Vali Gül ise eden Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. - KİLİS