Kitre köyündeki çiftçilerin ürünleri, Kitre Göleti ile hayat buldu
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Kitre köyündeki çiftçilerin ürünleri, Kitre Göleti ile hayat buldu

Bayburt'un Kitre köyündeki çiftçilerin ürünleri, Kitre Göleti ile hayat buldu.

Kitre köyündeki çiftçilerin ürünleri, Kitre Göleti ile hayat buldu
31.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:14

Bayburt'un Kitre köyündeki çiftçilerin ürünleri, Kitre Göleti ile hayat buldu.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bayburt ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta. Bayburt'un Kitre köyündeki çiftçilerin ürünleri, Kitre Göleti ile hayat buldu.

Kitre Köyü'nde 2012 yılında inşaatına başlanan ve 2013 yılında tamamlanarak hizmete açılan Kitre Göletinin çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Toplam 2 bin 270 dekar zirai tarım arazisini sulayan söz konusu göletle çiftçilerimizin ürün yelpazesi genişledi ve su ihtiyacı ortadan kalkmış oldu. Hayvancılığa yönelik tarım ürünleri olan yonca, korunga ve hububatta verim artışı yaşayan çiftçiler, ayrıca fasulye, şeker pancarı ve meyvecilikte de, standartların üstünde verim almaya başladı ve yıllık ekonomiye ise 1.500.000 TL katkı sağlandı" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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