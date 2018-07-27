Kıtlık Yaşanan Güney Sudan'da Milletvekillerine Araba Kredisine Öfke

Güney Sudan'da 400 milletvekilinin her birine araba almaları için 40 biner dolar kredi verildi. Karar, halkın yarısının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ülkede öfkeye neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ise, "Milletvekillerinin motosikletle seyahat etmesini bekleyemezsiniz" diyerek kararı savundu.

Devlete 16 milyon dolara mal olan karara karşı çıkanlar, Cumhurbaşkanı Salva Kiir'in iki hafta önce görev süresini 2021'e kadar uzatan milletvekillerini bu yolla ödüllendirdiğini söylüyor.

Hükümet görev süresinin uzatılmasını, seçimlerin iç savaş nedeniyle yapılamayacağını söyleyerek savunuyor.

"Bu yolsuzluk değil mi?"

Ülkede kıtlık tehlikesi, 2013'te Kiir'e bağlı güçlerle, görevden aldığı yardımcısı Riek Machar'ın silahlı güçleri arasında başlayan iç savaşa bağlanıyor.

Dünya Gıda Programı'na göre, kıtlık nedeniyle 3.8 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Başkent Juba'da BBC'ye konuşan bazı Güney Sudanlılar, hükümetin araba yerine kalkınma projelerine yatırım yapması gerektiğini söylediler.

Bir Güney Sudanlı kadın, "Kişi başına 40 bin dolar çok para. Bu neyin ulaşımı? Bu yolsuzlık değil mi? Halk hükümetin umurunda değil. Para, milletvekillerini susturmak için mi veriliyor?" dedi.

Bir başka Güney Sudanlı da ülkede dört aydır memur maaşlarının ödenmediğini belirterek paranın buraya kullanılmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ateny Wek Ateny BBC'ye siyasi elitin kamu paralarını israf etiği suçlamalarını reddetti, milletvekillerinin aldıkları parayı beş yıl içinde geri ödeyeceklerini, 2005 ve 2009'da milletvekillerine aynı şekilde kredi verildiğini söyledi.

Dünyanın en yeni devleti

Dünyanın en yeni devleti olan Güney Sudan'da Cumhurbaşkanı Kiir, ülkenin Sudan'dan bağımsızlığını kazandığı 2011'den beri iktidarda.

2013'te başlayan iç savaş Afrika tarihindeki en büyük insani krizlerden birine neden oldu. Dünya Gıda Programı'na göre savaş, 12.2 milyon nüfuslu ülkede 7.1 milyon kişiyi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

2 milyon kişi ülke içindeki kamplarda yaşamaya başlarken 1.8 milyon kişi komşu ülkelere sığındı.

Ülkede seçimlerin 2015'e yapılması gerekiyordu.