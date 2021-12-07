KİTLE İLETİŞİM AĞLARINA ZARAR VEREN HIRSIZLAR TUTUKLANDI

HATAY (DHA) - HATAY'da 'nitelikli hırsızlık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' soruşturmasında 4 ilde faaliyet gösteren şebeke çökertildi.

Kitle iletişim ağlarıyla vatandaşların haber alma ve haber leşme ihtiyaçlarını karşılayan baz istasyonlarında faaliyet gösteren hırsızlık çetesine yönelik operasyon başlatıldı. Adıyaman, Aksaray, Konya ve Hatay'daki baz istasyonlarından jeneratör, akü ve kablo çalarak hırsızlık yapan 3 şüpheli, Hassa İlçe Jandarma JASAT timleri tarafından çaldıkları malzemelerle birlikte kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki ifadesinin ardından Hassa Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.