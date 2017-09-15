Kiteboard Sporunun Dünya Devleri Akyaka'da Yarışacak

WKL Amarok Dünya Kupası Akyaka adıyla düzenlenecek kiteboard şampiyonasında dünyanın en büyük sporcuları yarışacak.

Farklı disiplinlerde küresel spor organizasyonları gerçekleştiren Race Marketing Management, kiteboard sporunun en büyük organizasyonu olan Dünya Kiteboard Lig Şampiyonluğu'nun Türkiye ayağını, 5-8 Ekim 2017 tarihleri arasında Volkswagen Amarok'un ana sponsorluğunda Gökova Akyaka'da düzenleniyor. WKL Amarok Dünya Kupası Akyaka adıyla düzenlenecek şampiyonaya 19 ülkeden 40 sporcu katılacak. Dünya turunun önemli bir durağı olan etkinlikte Türk sporcular da yarışacak. Şampiyonada dereceye giren sporculara kiteboard branşının en yüksek para ödülü verilecek. Sporseverler ise organizasyonu dört gün boyunca internet üzerinden canlı olarak izleyebilecekler.

KİTEBOARD'UN DÜNYA ŞAMPİYONLARI

WKL Amarok Dünya Kupası Akyaka'da dünyanın en güçlü profesyonel sporcuları yarışacak. Akyaka'da yarışacak sporcular arasında 5 kez dünya şampiyonu Aaron Hadlow, iki kez dünya şampiyonu Youri Zoon, 2013 dünya şampiyonu Alex Pastor, 2015 dünya şampiyonu Liam Whaley ve 2016 dünya şampiyonu Carlos Mario da yer alıyor.

Şampiyonanın kadın kiteboard sporcuları arasında ise iki kez dünya şampiyonu Bruna Kajiya, iki kez dünya şampiyonu Rita Arnaus, üç kez ulusal şampiyon Hannah Wihiteley, 2016 dünya üçüncüsü Annabel Van Westerop ve ulusal şampiyon Paula Novotna bulunuyor.

AKYAKA DÜNYA MARKASI OLMA YOLUNDA

WKL Amarok Dünya Kupası Akyaka, Akyaka'nın en güzel sahillerinden Çınarlı Plajı'nda gerçekleştirilecek. Gün boyu karaya doğru esen rüzgarları ve sığ denizi ile kiteboard sporu için ideal şartlar sunan Akyaka, Türkiye Kiteboard Şampiyonası'na da defalarca ev sahipliği yapmıştı.

Race Marketing Management'in kurucusu Selim Kemahlı, WKL Amarok Dünya Kupası Akyaka'da bir hedeflerinin de Akyaka'yı dünya markası yapmak olduğunu kaydediyor. Kemahlı, dünya sosyal medyasında milyonlarca iletişim ve gönderi etkileşimine yol açan Dünya Kiteboard Ligi Türkiye Ayağı'nı 5 yıl boyunca geliştirerek sürdüreceklerini ve Akyaka'yı bütün dünyaya tanıtacaklarını belirtiyor. Organizasyonun hayata geçirilmesinde gerek Türkiye Yelken Federasyonu gerekse Muğla Valiliği'nden büyük destek gördüklerini belirten Kemahlı, Federasyon Başkanı Özlem Akdurak ve Vali Esengül Civelek'e teşekkürlerini sundu.

SU SPORLARININ YÜKSELEN YILDIZI

Kiteboard sporunun dünya genelinde on milyonlarca takipçisi bulunuyor. Rüzgar sörfünü andıran, ancak yelken yerine 'kite' adı verilen paraşütle yapılan ve rüzgar kontrolüne dayalı bir spor olan kiteboard, dünyanın en popüler su sporları arasında yer alıyor. İzleyicide heyacan yaratan ve sporcuların sınırları zorlayan hareketleriyle beğeni kazanan kiteboard, ülkemizde de hızla yaygınlık kazanıyor. WKL Amarok Dünya Kupası Akyaka ile Türkiye, ulusal yarışmaların ardından kiteboard'un en büyük şampiyonasına ev sahipliği hazırlanıyor.

WKL Amarok Dünya Kupası Akyaka'ya destek sağlayan kurum ve kuruluşlar arasında Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı D. Özlem Akdurak, Muğla Valisi Esengül Civelek, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Volkswagen Ticari Araç, Corendon Airlines, Çamlıca, YDA Dalaman Airport ve Türk Telekom bulunuyor.