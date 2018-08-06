Kitapsız Öğrenci, Kütüphanesiz Okul Kalmasın" Kampanyası

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından başlatılan,"Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın"kampanyasına Tosyalı iş adamı Sefa Abayın tarafından bağış yapıldı.

Kaymakamlıkta gerçekleşen törende Abayın tarafından Kaymakam Deniz Pişkin'e bağış makbuzu verildi.

Pişkin, Tosya'da göreve başladığında ilçedeki 26 okulun 13'ünde kütüphane bulunmadığını belirterek, "Bu eksikliğimizi gidermek adına başlattığımız kampanyalara her kesimden destekler sürüyor. Kütüphanesi olmayan okullarımıza kütüphane kazandırmayı amaçlayan kampanyamıza bir destek de ilçemizin sevilen genç iş adamlarından Sefa Abayın'dan geldi. Sefa kardeşime göstermiş olduğu bu gönül yüceliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.