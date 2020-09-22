Kitapseverleri buluşturacak "Hayatımız Kitap" programı 24 Eylül'de başlayacak
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Kitapseverleri buluşturacak "Hayatımız Kitap" programı 24 Eylül'de başlayacak

Türkiye Yayıncılar Birliğinin, kitaba ve yayıncılığa odaklanan yeni çevrim içi programı "Hayatımız Kitap", 24 Eylül'den itibaren okurlarla buluşacak.

Kitapseverleri buluşturacak
22.09.2020 13:31 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:31

Türkiye Yayıncılar Birliğinin, kitaba ve yayıncılığa odaklanan yeni çevrim içi programı "Hayatımız Kitap", 24 Eylül'den itibaren okurlarla buluşacak.

Yayıncı ve yazar Metin Celal ile gazeteci ve yazar Sibel Oral'ın dönüşümlü olarak yönetimini üstleneceği program, 24 Eylül Perşembe günü başlayacak. Program, her perşembe 21.00- 21.45 saatleri arasında Zoom üzerinden yapılacak, Türkiye Yayıncılar Birliğinin YouTube kanalından takip edilebilecek.

Program, yayıncılık sektörünün paydaşlarını bir araya getirerek, hem sektörde çalışanları hem de sektörle ilgili kişileri, öğrencileri ve Türkiye Yayıncılar Birliği üyelerini bilgilendirmeyi, sorunları, yeni fikirleri masaya yatırmayı, aynı zamanda topluma yayıncılığı anlatmayı, okumanın önemi ve gerekliliği konusunda bilinç kazandırmayı amaç ediniyor.

Uzun yıllardır yayıncılık dünyasına katkılar sunan yayıncı ve yazar Metin Celal, program kapsamında iki haftada bir perşembe günleri yayıncılar, genel yayın yönetmenleri ve editörlerle sohbet ederek, yayıncılık sektöründeki gelişmeler, sorunlar, çözüm yolları, yayın politikaları ve okuma kültürü konularında yoğunlaşan bir program içeriğiyle seyircilerle birlikte olacak.

Gazeteci ve yazar Sibel Oral ise iki haftada bir perşembe günleri yazarlarla yapacağı sohbetlerde, yazma deneyimleri, yeni kitapları ve Türkiye'de okur eğilimleri ve okuma kültürü konularında yoğunlaşan bir program içeriği sunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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