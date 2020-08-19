Kitapseverler parktaki "açık hava kütüphanesi"nde buluşuyor - BURSA Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kitap tutkunlarına yönelik "açık hava kütüphanesi" kurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kitap tutkunlarına yönelik "açık hava kütüphanesi" kurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla farklı etkinliklere imza atıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde talep edenlerin evlerine kadar kitap ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, normalleşme süreciyle açık hava kütüphanesini de hizmete açtı.

Merinos Parkı'ndaki 3 dönümlük alanda, oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre oluşturuldu. Puf, minder, sandalye, salıncak ve oturma gruplarıyla donatılan alanda kitapseverler, ister içinde 4 bin kitap bulunan gezici kütüphaneden isterlerse de ücretsiz wi-fi hizmeti ile 22 bin elektronik kitaptan yararlanabiliyor.

Kütüphane hizmeti, ağaçlar arasında tamamen doğal ortamda veriliyor. Burada, küçük okurlar için boyama ve el becerileri gibi atölye çalışmaları yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile ziyarette bulunduğu kitapseverlere, dondurma ikram etti.

Aktaş, ziyaretinde yaptığı açıklamada, kültürün canlılığını, devamlılığını, gelecek nesillere aktarımını sağlamanın birinci yolunun kitapla buluşup bir arada yaşamak olduğunu vurguladı.

Kitapları "bir milletin yazılı ve derin hafızası" olarak nitelendiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Türk milleti olarak biz de çok şükür, köklü ve zengin bir geçmişe sahibiz. Hem şanlı mazimizi öğrenmek hem de daha iyi bir istikbal inşa etmek için kitap okumak çok önemli. Bursalıların okuma kültürüne katkı sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz projelere bir yenisini daha ekledik. Malum pandemi sürecinde evlerimizde çok vakit geçirmek zorunda kaldık. Bu gerçekten hareketle, kontrollü normalleşme süreci ile maske, mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde sosyal ve kültürel hayatı canlandıracak etkinliklere imza atıyoruz. Merinos Açık Hava Kütüphanemiz, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde oluşturulan yerleşim düzeniyle Bursalılara hizmet verecek. Havalar müsaade ettiği sürece ekim sonuna kadar bu uygulamamızı devam ettireceğiz."

Kaynak: AA