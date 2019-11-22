Kitapseverler kitap bağışı için yarın Karaköy'de buluşacak
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Kitapseverler kitap bağışı için yarın Karaköy'de buluşacak

İmkanı kısıtlı kişilere kitap ulaştırmayı amaçlayan etkinliğin ikincisi yarın Karaköy'de gerçekleştirilecek.

22.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:42
Kitapseverler kitap bağışı için yarın Karaköy'de buluşacak

İmkanı kısıtlı kişilere kitap ulaştırmayı amaçlayan etkinliğin ikincisi yarın 'de gerçekleştirilecek.

Gloria Jean's Coffees, Herkese Kitap Vakfı ve "usengencanli" sosyal medya hesabının sahibi Başak Çakmak iş birliğinde düzenlenecek etkinlikte kitaplar hakkında sohbet edilecek.

Etkinlik sonunda bağışlanan tüm kitaplar, Herkese Kitap Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılacak. Kitap bağışı gerçekleştirecek okurseverlere, Gloria Jean's Coffees ücretsiz kahve ikram edecek.

Ayrıca Gloria mağazalarında bulunan kitap bağış kutuları sayesinde gönüllü yardımseverler, istedikleri zaman kitap bağışında bulunabiliyor.

Kaynak: AA
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