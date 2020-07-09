Kitaplarını Nusaybin İlçe Halk Kütüphanesine bağışladı Nusaybin'de görev yaptığı sırada Ankara'ya tayin olan polis memuru Bahadır Karakoç,, kitaplarını kütüphaneye bağışladı.

Nusaybin'de görev yaptığı sırada Ankara'ya tayin olan polis memuru Bahadır Karakoç,, kitaplarını kütüphaneye bağışladı.

Polis Karakoç, Nusaybin İlçe Halk Kütüphanesine bağışladığı 1500 kitabı kütüphane müdürü Nurettin Şimşek'e teslim etti.

Karakoç'a teşekkür eden Şimşek, yapacakları düzenlemeden sonra kitapları okuyucaların hizmetine sunacaklarını belirterek, "Kitabın ve kütüphanenin önemini bilen bireyler sayesinde daha da güçleneceğiz. Karakoç'u bu erdemli davranışından ötürü tebrik ediyorum, birbirinden daha özel bu devasa koleksiyon kurumumuza renk katacaktır." dedi.

Kaynak: AA