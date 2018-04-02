Kitaplarını Farkındalık İçin Feribotta Okudular

Yüksek katılım gösterilen etkinliğe katılanlar Çanakkale ile Kilitbahir arasındaki yolculukta kitaplarını okudu. Ayrıca katılımcılar Topluma Destek Derneği'nin köy okulları için başlattığı kitap toplama kampanyasına katılarak kitap bağışladılar.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Topluma Destek Derneği Başkanı Kahraman Uzan: ''Topluma Destek Derneği olarak genç ekibimizle sosyal sorumluluk ve farkındalık çalışmalarına önem veriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz çalışmayı toplumumuzdaki kitap okuma alışkanlığını yükseltmek ve bunun önemine dikkat çekmek amacıyla düzenledik. Katılan dernek ekibimize ve bugün bizlere destek olan katılımcılara çok teşekkür ediyoruz'' dedi.

Kitap okuma farkındalığı hakkında açıklama yapan Topluma Destek Derneği üniversite temsilcisi Damla Özkan: ''Bugün toplumlara baktığımızda gelişmiş toplumların kitap okuma oranı en yüksek olan toplumlar olduğunu görüyoruz. Ama gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere baktığımızda ise kitap okuma oranlarının oldukça düşüyor. Ülkemiz OECD ülkelerine uygulanan PISA testi verilerine göre; matematikte 49, okuduğunu anlamada ise 50. sırada olduğunu görüyoruz.. Eğer gelişmek ve kalkınmak istiyorsak yer zaman farketmez okumaya başlamalıyız. Kitap okumak insanın ruhunu yaşatır, soyut düşünmesini sağlar. Bugün yaptığımız bu çalışma ile Topluma Destek Derneği olarak kitap okuma farkındalığı yaratmak istedik. Toplum için çalışmaya ve örnek çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz'' dedi.