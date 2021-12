ISPARTA (Habermetre) - Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarı Sona ErdiBaşdeğirmen: Kitapların Kokusu Unutulmamalı Isparta Belediyesi tarafından 'Kitaplar Gül Açıyor' temasıyla bu yıl 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' anısına 5. 'si düzenlenen Kitap Fuarı tamamlandı. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde 10 gün süren ve 76 stantta 276 yayınevi ile 110 yazarın yer aldığı fuarda, yazarlardan, yayınevlerine, kitapseverlere kadar memnuniyet üst seviyedeydi. Tüm yaş gruplarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda yazarlar, kitapseverle buluştu, söyleşiler gerçekleştirdi, kitaplarını imzaladı. Vatandaşlar da hem sevdikleri yazarları görme fırsatı buldu hem de istedikleri kitaplara uygun fiyatlarla ulaşma şansını yakaladı. Pazar günü itibariyle son bulan kitap fuarının kapanışına katılan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm herkese teşekkür etti. 10 günlük kitap fuarının çok hareketli geçtiğini, çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geri dönüşlerde kitapseverlerin çok çeşitli kitaplara ulaştıklarını, uygun fiyatlı olduğunu, hem de yazarlarla buluşmaları üzerine olduğunu belirtti. Belediye olarak amaçlarının kitapları çocuklara, gençlere, vatandaşlara sunabilmek olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, "Kitapseverlerimizin 1, 5 yıl aradan sonra tekrar kitaplarla buluşmalarını sağladık" dedi. Gençlerin artık tablet ve bilgisayarlardan istifade ettiklerini dile getiren Başdeğirmen, "Bu kitapların kokusunun unutulmaması lazım. Kitaplarımızın kokusunu, çocuklarımıza gençlerimize unutturursak bu hepimizin geleceğini etkileyecek bir şey olacaktır" şeklinde konuştu. Fuarda yayınevleri, yazarların ve fuar organizasyonunun çok değerli bir çalışma olduğundan bahseden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Yayınevleri olarak kitapları, yazarları kitap severlerle buluşturdunuz. Ekonomiye de katkı sağladınız" ifadelerinde bulundu. Fuar alanına konan kitap bağış kumbarasında yüzlerce kitabın biriktiğini, bu kitaplarla da köylerdeki okullara kütüphaneler kurulacağını dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Bunlar çok güzel şeylerdi ve bunlar sizlerin sayesinde oldu" diyerek kendisinin değil fuara emek veren yayınevleri ve yazarların, kitapseverlerin alkışlanması gerektiğini belirterek, tüm katılımcıları alkışladı. Bir sonraki fuarlarda da bir arada olmak istediklerini aktaran Başdeğirmen, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Başdeğirmen, "Tüm kaymakamlıklarımıza, belediyelerimize, Milli Eğitim Müdürümüz kanalıyla okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, okullarımıza ulaştık. 12 ilçe, 9 belde ve 204 köyümüze ulaştık. Çocuklarımızı fuara getirmek bizim vazifemizdi, onları sağlıklı bir şekilde taşıdık. Taşımada emek veren ve hiçbir ücret almayan Özel Halk Otobüslerimize, Ser-Tur'a, IYAŞ çocuklarımızın eğlenmelerini sağladı, bazı öğrencilerimizin yemeklerini verdi. Belediye ekibimizde burada büyük bir istek ve yürekten çalıştı. İnşallah seneye de bu güzellikleri hep birlikte yaşamak dileğiyle fuara katkı sunanlarımıza, katılanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Fuar organizasyonunu yapan As Fuarcılık Sahibi Mehmet Abdioğulları da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in öncülüğünde üç aydan buyana hazırlıkların yapıldığını söyledi. Abdioğulları, fuarda taşımaya varıncaya kadar her şeyin en ince ayrıntısına kadar planlandığını söyleyerek, "Böyle güzel bir fuar yaşadık. Her gün kargo firmaları kitap getirdi, okuyucuların ilgisi çok iyiydi. Kitapları Isparta'nın çocukları ve kitapseverlerle buluşturmanın onuru ve gururunu yaşadık. Başkanımıza, belediyenin ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Nezih ve klas bir fuar gerçekleşti. Başkanım gerek belediyemiz, gerek yazarlarımız, gerek yayınevlerimiz, gerekse firma olarak bizi bir takım yaptınız. Sizlere teşekkür ediyoruz" dedi. Fuarın çok güzel geçtiğini dile getiren yayınevleri temsilcileri de Başkan Başdeğirmen'e teşekkürlerini iletti. Yayınevi temsilcileri, "Havaların soğuk gitmesine, kar yağmasına rağmen halkımızın yoğun bir ilgisi oldu. Bundan dolayı da Isparta halkımıza ayrıca teşekkür ederiz. Çok keyifli bir fuar geçirdik. Bu yılki en memnun olduğumuz fuar burası oldu. Yoğun bir fuar oldu, katılım sayısı oldukça iyiydi. Fuarda Ispartalı vatandaşlarımıza ve kitapseverlere hizmet etmekten gurur duyduk. Bu gururu ve onuru yaşatan değerli Valimiz Ömer Seymenoğlu'na ve Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Seneye tekrar burada olmaktan memnuniyet duyarız" şeklinde konuştular. Fuar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e isminin yazılı olduğu bir isimlik takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet