Kitaplardan Yılbaşı Ağacı Geleneği Sürdü

Denizli'de sanata ilgisiyle tanınan işadamına ait otelde, kitap okumaya ve ağaçların kesilmesine karşı dikkat çekmek amacıyla 7 yıldır, kitaplardan yılbaşı ağacı yapılıyor. Bu yıl yaklaşık 2 bin kitap kullanarak oluşturulan ve ve boyu 3 metreyi bulan yılbaşı ağacı, otele gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Yeni yıla sayılı günler kala, oteller ve eğlene mekanlarında farklı anlayışlarla hazırlıklar devam ediyor. Denizli'nin Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan ve 2011 yılında sanata ilgisiyle tanınan işadamı Esat Bozbıyık tarafından açılan butik otelde her yıl kitaplardan oluşan bir yılbaşı ağacı yapılıyor. Otelin kütüphanesinde bulunan ve otele gelen ziyaretçilerin hediye ettiği kitaplar, üst üste koyularak yılbaşı ağacı şeklini alıyor. Oda isimlerini ünlü şairlerden alan, oda duvarları şiirlerle süslenen ve ünlü şairlerin kişisel eşyalarının sergilendiği otelde, renkli ışıklarla süslenen, kitaptan yılbaşı ağacı gelenlerin ilgisini çekiyor. ÇAMDAN DEĞİL KİTAPTAN YILBAŞI AGACI

İşletme sahibi Esat Bozbıyık, ağaç kesmek yerine 7 yıldır kitaplardan yılbaşı ağacı yaptıklarını söyledi. Amaçlarının kitaba yönelik ilgiyi arttırmak olduğunu dile getiren Bozbıyık, kitaptan yılbaşı ağacına ilgi çok güzel. Biz 7 yıldır yılbaşı ağacını kitaplardan oluşturuyoruz. Amacımız sadece yılbaşı kutlamak değil, amacımız kitaba karşı olan ilgiyi de arttırmak. Kitap okumayı arttırmak ve kitaba daha fazla önem verilmesini sağlamak. Yılbaşı ağacımız, 2 ay boyunca otelimizin ortasında duruyor. Bu süre içerisinde müşterilerimiz görüyor ve kitap almak istiyor. Kütüphanesi olan ender otellerden birisiyiz. Kitap okumak isteyenlere kütüphanemizden kitap veriyoruz. Görsel açıdan güzel ve farklı bir yılbaşı ağacı olduğu için gelenler mutlaka fotoğraf çektirmek istiyor diye konuştu.

'ORMANLARIN KATLEDİLMESİNE KARŞIYIZ'

Otelin Genel Müdürü Yusuf Kaya, yaklaşık 3 metre boyundaki yılbaşı ağcı için 1919 kitap kullandıklarını belirterek, ormanların katledilmesine karşı da dikkat çekmek amacıyla yılbaşı ağacını kitaplardan oluşturduklarını söyledi. Otel müşterilerinden Zeliha Koçoğlu ise otelin sanatla iç içe olduğunu ve bu sebeple farklı bir atmosferi bulunduğunu ifade ederek, ilk kez kitaplardan yapılmış bir yılbaşı ağacı gördüğünü söyledi. Koçoğlu, kitaplardan yapılmış yılbaşı ağacının kitap okuma konusunda dikkat çekici bir çalışma olduğunu belirtti. - Denizli

Kaynak: DHA