'Kitaplara Ses Ver' kampanyası bitti; 20 bin sayfa kitap seslendirildi
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'Kitaplara Ses Ver' kampanyası bitti; 20 bin sayfa kitap seslendirildi

'Kitaplara Ses Ver' kampanyası bitti; 20 bin sayfa kitap seslendirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Görme engellilerin daha fazla sesli kitaba ulaşmasını sağlamak amacıyla 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde, Türk Telekom çalışanlarının katılımıyla başlatılan Kitaplara Ses Ver kampanyası bitti.

Görme engellilerin daha fazla sesli kitaba ulaşmasını sağlamak amacıyla 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde, Türk Telekom çalışanlarının katılımıyla başlatılan Kitaplara Ses Ver kampanyası bitti. Kitap Hediye Günü'nde paylaşılan sonuçlara göre 20 bin sayfa kitap seslendirilerek Telefon Kütüphanesi'ne eklendi. 

Türk Telekom çalışanlarının gönüllülük esası ile 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde başlattığı Kitaplara Ses Ver kampanyası sona erdi. Bu kapsamda Kitap Hediye Günü'nün anlam ve önemine de işaret edilerek yaklaşık 20 bin sayfa kitap görme engelliler için seslendirildi.

TELEFON KÜTÜPHANESİ PROJESİ

Telekomünikasyon şirketinin çalışanları, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) iş birliği ile yürüttüğü Telefon Kütüphanesi projesinde yer alacak hikaye, roman, tarih, psikoloji ve kişisel gelişim türlerinde farklı kitaplara ses oldu.

Herkes için erişilebilir iletişim anlayışıyla hayata geçirilen Telefon Kütüphanesi uygulaması, görme engelliler için uygulamanın içeriği her geçen gün zenginleştiriliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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