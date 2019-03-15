"kitaplara âşığım ben..."

Romanın kahramanı, kendi halinde yaşayan Mücellit Pertev Efendi'nin hayatı, çok eski bir yazma ile değişir. Saray'dan alınan bu yazmanın kim tarafından yazıldığını gösteren ex-libris kısmındaki bir not, Pertev Efendi'nin tüm düzenini altüst eder.
15 Mart 2019 Cuma 00:45
Romanın kahramanı, kendi halinde yaşayan Mücellit Pertev Efendi'nin hayatı, çok eski bir yazma ile değişir. Saray'dan alınan bu yazmanın kim tarafından yazıldığını gösteren ex-libris kısmındaki bir not, Pertev Efendi'nin tüm düzenini altüst eder.