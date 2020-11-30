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Kitaplar yeniden hayat buluyor

30.11.2020 08:19 | Son Güncelleme: 30.11.2020 08:23
Kitaplar yeniden hayat buluyor

Ankara'nın Sıfır Atık Pilot ilçesi Kızılcahamam'da başlatılan Sıfır atık projesi geri dönüşümde amacına ulaştı.

Ankara'nın Sıfır Atık Pilot ilçesi Kızılcahamam'da başlatılan Sıfır atık projesi geri dönüşümde amacına ulaştı.

Sıfır Atık, sadece doğru konteynerlara doğru atıkları atmanın yanısıra aıkları tekrar tekrar kullanabilmek sıfır atığın temel prensibi olarak dikkat çekmekte.

Bu amaçla geri kazanıma gönderilmesi için Kızılcahamam 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine getirilen geri dönüşebilen atıklar dışında kullanılabilir düzeydeki KPSS, TYT, AYT, YDT ve LGS sınavlarına yönelik test ve çalışma kitapları, dini yayınlar, roman ve hikayelerin, titiz bir şekilde dezenfekte edilerek temizlendikten sonra Kızılcahamam İlçe Halk Kütüphanesi'nde bulunan sıfır atık kitaplığına öğrencilerin ve vatandaşların kullanması için gönderiliyor. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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