Kitaplar ve Gençler" Paneli

Taşköprü ilçesinde "Kitaplar ve Gençler" konulu panel düzenlendi.

Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Turuncu Dergisi işbirliğiyle düzenlenen "Kitaplar ve Gençler" konulu panelle öğrencilere kitap okumaları tavsiye edildi.

Turuncu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Zahide Ceylan, panelde yaptığı konuşmada, öğrencilerden her zaman çalışmalarını ve cep telefonuyla sosyal medyada vakit geçirmek yerine kitapla haşır neşir olmalarını önerdi.

Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu, Turuncu Dergisi Yazarı Ayşegül Karaköse, Turuncu Kalkınma ve Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aygül Fazlıoğu, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Gülay Kurt'un da katıldığı panel sonunda okula bağışlana kitaplarla oluşturulan kütüphane açıldı.