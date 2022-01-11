Kitaplar Sinema biletine dönüştü

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediyesi ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen "5 Kitap Getir Sinema Biletini Kap " kampanyasında ilk kitaplar 11 Ocak 2022 Salı günü teslim edildi.

Kitap teslim eden 50 öğrenciye dün Bendis AVM'de bir tören düzenlendi.

Buradaki törene Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, öğretmenler ve kitap bağışçısı öğre3ncilert katıldı.

Düzenlenen törende ilk konuşmayı yapan Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, Keşan Belediyesi ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşen "5 Kitap Getir Sinema Biletini Kap" kampanyası için burada toplanıldığını belirterek "Bugün 150 öğrencimiz kitaplarını teslim edecek ve sinema biletini alarak Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izleyecekler. Burada toplanan kitaplarımızı da kütüphanelere teslim edeceğiz ve böylece vatandaşlarımızd a bu kitaplardan faydalanacaklar." Diyerek söz Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz'a bıraktı.

Gedik'ten sonra söz alan Saz da "Bugün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Keşan Belediye Başkanlığı işbirliği ile CİNE Bendis AVM katkılarıyla "Her şey Kitapla Başladı, Saklama Bağışla" sloganıyla Keşan ilçemizdeki okul kütüphanelerimizdeki kitap sayısını arttırmak, kitap okuma alışkanlığına farkındalık kazandırmak okullarımızdaki kitapları arttırmak ve kayıt altına almak amacıyla bugün bir projeye daha imza atmış bulunmaktayız. Siz sevgili öğrencilerimizin de katkıları ile Kesişme : Eren Bülbül filmi ile başbaşa olacağız. Bugün burada ayrıca başlattığımız kitap kampanyasına da destek vereceksiniz. Yaklaşık 150 öğrencimiz bugün bu kampanyaya 5'er kitap ile katkı verdi. Ahmet Yenice, Cumhuriyet ve Atatürk Ortaokulu öğrencilerimiz bugün bu kampanyaya katıldı. Bu kampanya devam ediyor.Sinema etkinliğimiz 1 hafta boyunca sürecek. 5 kitap getiren öğrencilerimize sinema bileti verilecek." Dedi.

Çocukların kitaplarını teslim ederek sinema biletlerinin teslim edilmesinin ardından konuşan Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar'da "Keşan Belediyesi olarak gelecek nesillerimizle birlikte böyle bir projeye imza attığımız için mutluyuz. Milli Eğitim Müdürlüğü'müze ve tüm öğrencilerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Öğrenciler daha sonra Kesişme: Eren Bülbül filmini izledi.

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