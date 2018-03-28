Kitaplar Açık Havada Okundu

Anadolu Üniversitesi tarafından 26 Mart- 1 Nisan Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlenerek açık havada kitap okundu.

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi önünde düzenlenen ve kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Anadolu Üniversitesince yaklaşık 600'e yakın kitap verildi. Bugüne kadar kütüphaneden en fazla kitap ödünç alan personel ve öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi Koordinatörü Prof. Dr. Mesut Kurulgan, açık havada kitap okuma etkinliğinin yaklaşık 7 yıldır devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Kurulgan, "54. Kütüphane Haftası vesilesiyle bir etkinlik düzenledik. Açık havada kitap okuma yaklaşık 7 yıldır devam eden bir süreç ve bu sürede her yıl bunu devam ettiriyoruz. Katılımda oldukça yoğun oluyor. Bizim buradaki amacımız kitap okumayı, okuma alışkanlığını geliştirmeyi hedefliyor. Dolayısıyla artık insanlar daha fazla okumalı" diye konuştu.

"Bu diş fırçalamak gibi"

Kütüphaneden en fazla kitap ödünç alan öğrencilerden Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Faruk Antep ise hayatında kitap okumanın diş fırçalamak gibi alışkanlık olduğunu belirtti. Antep, "Üniversiteye başlamadan önce de kitap okuma alışkanlığım vardı. Diş fırçalamak gibi yani. O yüzden kolay kolay bırakamıyorsunuz. Bir şekilde bunu alışkanlık edinmeleri lazım. Daha hafif kitaplarla başlayıp en kolay yolu günde 50-100 sayfa okuyacağım diye sistemli bir şekilde devam etmek. Günde 1 saat okuduğunuz zaman 100 sayfa okursunuz zaten. Bu şekilde sistemli olduğu zaman diş fırçalamak gibi oluyor. Bu şekilde alışkanlık edinebilirler. Sosyal medyayı biraz daha kısmaları gerekiyor. Birazda insanın yapısıyla ilgili, ben biraz daha içe dönük bir insanım. O yüzden okumam daha kolay oluyor" dedi.

Öte yandan açık havada gerçekleşen kitap okuma etkinliği çeşitli ikramların dağıtılmasıyla son buldu. - ESKİŞEHİR