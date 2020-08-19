Kitapla aranıza mesafe koymayın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kitapla aranıza mesafe koymayın

Eğitim başta olmak üzere özellikle gençlere yönelik projelere ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kitap okuma alışkanlığının artırılması hedefiyle hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi.

Kitapla aranıza mesafe koymayın
19.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:36

Bursa'da kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla farklı etkinliklere imza atan, korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde talep eden vatandaşların evlerine kadar kitap ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte Açık Hava Kütüphanesi'ni de hizmete açtı.

Daha önce 'Kitap her kapıyı açar' sloganıyla başlatılan kampanya ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait kütüphanelerden kitap alan okurlara, şehir içi toplu ulaşım sistemine entegre iki binişlik ulaşım kartı veren, kültür merkezleri ve millet kıraathaneleri bünyesinde oluşturduğu kütüphanelerle okuyucu kitlesini sürekli artıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de pandemi sürecine özel Açık Hava Kütüphanesi'ni hizmete açtı. Korona virüsle mücadele kapsamında kütüphanelerin kapatıldığı ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde talep eden vatandaşların evlerine kadar kitap ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, temizlik maske mesafe kuralıyla başlayan normalleşme döneminde de okurlarla kitap arasındaki mesafeleri kaldırdı. Merinos Park içindeki 3 dönümlük alan açık hava kütüphanesine dönüştürüldü.

Açık havada kitap keyfi

Oturma düzeninin sosyal mesafe kuralına göre oluşturulduğu, puf, minder, sandalye, salıncak ve oturma grupları ile donatılan bu alanda kitapseverler ister içinde 4 bin kitap bulunan gezici kütüphaneden, isterlerse de ücretsiz wifi hizmeti ile 22 bin elektronik kitaptan yararlanabilecek. Ağaçlar arasında tamamen doğal ortamda verilen kütüphane hizmetinde küçük okurlar da unutulmadı. Boyama ve el becerileri gibi atölye çalışmalarıyla küçük okurlar da Açık Hava Kütüphanesi'nden gönüllerince yararlanabiliyor.

Milletin derin hafızası

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte Açık Hava Kütüphanesi'nden yararlanan kitap kurtlarını ziyaret etti. Kitap okumak veya ders çalışmak için gelen gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, kitapseverlere dondurma ikram etti. Bir milleti ayakta tutan ve birbirine bağlayan önemli bir kuvvetin kültür olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Kültürün canlılığını, devamlılığını, gelecek nesillere aktarımını sağlamanın birinci yolu da kitapla buluşmak ve kitapla bir arada yaşamaktır. Kitap; bir milletin yazılı ve derin hafızasıdır. Türk milleti olarak biz de çok şükür köklü ve zengin bir geçmişe sahibiz. Hem şanlı mazimizi öğrenmek hem de daha iyi bir istikbal inşa etmek için kitap okumak çok önemli. Bursalıların okuma kültürüne katkı sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz projelere bir yenisini daha ekledik. Merinos'ta konuşlandırdığımız 3 dönümlük bu alanda, bu kadar büyük kapsamda Türkiye'nin ilk açık hava kütüphanesini oluşturduk. Malum pandemi sürecinde evlerimizde çok vakit geçirmek zorunda kaldık. Bu gerçekten hareketle, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte maske mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde sosyal ve kültürel hayatı canlandıracak etkinliklere imza atıyoruz. Merinos Açık Hava Kütüphanemiz, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde oluşturulan yerleşim düzeni ile Bursalılara hizmet verecek. Yaz sezonu sonuna, yani havalar müsaade ettiği sürece Ekim ayı sonuna kadar bu uygulamamızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Güncel
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Ekonomi
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi Magazin
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Ekonomi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına 'konuşmaları sızdırmayın' uyarısı Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "konuşmaları sızdırmayın" uyarısı
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular 3. Sayfa
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Esnaf, beraber iş yaptığı arkadaşını borç yüzünden öldürdü
Esnaf, beraber iş yaptığı arkadaşını borç yüzünden öldürdü
Son Dakika: Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
Son Dakika: Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 30 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 30 yaralı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi
İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hümeyra Aamir Khan Halit Ergenç Serenay Sarıkaya
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Nihat Özdemir Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Karar Sabah
Şu an buradasınız: Kitapla aranıza mesafe koymayın - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 09:37:37. #1.15#
title