Kitap ve Kültür Günleri'ne İlgi

Gaziantep'te 5'incisi gerçekleştirilen Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri, yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan fuarı ziyaret etti.

Şahin, Kitap ve Kültür Günleri'ne ilgiden memnun kaldı.

Fuara katılan yayıncılar da organizasyonun başarılı ve kusursuz olduğunu vurguladı.

Yayıncı Erkan Karasoy, öğrencilerin yanı sıra hafta sonu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını anlattı.

Adnan Ali Güneş ise iftarın ardından yoğunluğun arttığını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesince alana bin kişilik iftar sofrası kurulduğuna değinen Güneş, fuarda sahne de kurulduğunu ve etkinlikler gerçekleştirildiğini aktardı.

"Ramazan Kitapla Buluşuyor" temasıyla 17 Mayıs Cuma günü açılan fuarda, 200 bin kitap, 102 stantta alıcı bekliyor. 240 yayınevi ve çok sayıda yazar, kitaplarını tanıtma fırsatı buluyor. Belediyece kurulan iftar sofrasında orucunu açan vatandaşlar, yazarlarla söyleşi programına da katılıyor.

Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri, 26 Mayıs Pazar gününe kadar, 11.00-23.00 saatlerinde açık olacak.

Kaynak: AA