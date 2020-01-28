28.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:59

Kitap sayfalarından gelinlik satıldı, geliri depremzedelere bağışlandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 'Çocuklar gelinlik giymesin, okula gitsin' projesi kapsamında 150 kitaptan çıkarılan 20 bin 23 sayfa kullanılarak tasarlanan gelinlik satıldı. Elde edilen gelir ise, Elazığ'daki depremzedelere bağışlandı.

Fethiye'de yaşayan yazar Yiğit Caner Ertoşi (30), küçük yaştaki çocukların evlendirilmesine karşı başlatılan proje kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlamaya karar verdi. Yazarın 'Kül Tablası' isimli kitabının sayları kullanılarak tasarlanan gelinlik, geçen 14 Ocak'ta sergilendi. Yeminli tercüman Aslıhan Baydar'ın giydiği gelinliğin omuzdaki kalem detayları dikkat çekti.

AÇIK ARTTIRMAYLA SATILDI

Yazar Ertoşi, büyük ilgi gören gelinliği önceki gün internetten açık arttırmayla satışa sundu. Gelinliği 15 bin liraya şarkıcı Hatice Çarpar satın aldı. Elde ettiği geliri korunmaya muhtaç çocuklar için bağışlamayı planlayan Ertoşi, geçen 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kararını değiştirdi. Ertoşi, 15 bin lirayı, Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla depremzedelere bağışladı. Projeyi küçük yaşta gelin olan çocuklara dikkat çekmek için başlattıklarını anlatan Ertoşi, gelinliğin kitap sayfalarından oluştuğunu ve 48 metre duvak uzunluğuyla dikkat çektiğini söyledi. Büyük ilgi gören gelinliği sosyal medya hesaplarından açık arttırmayla satışa sunduğunu aktaran Ertoşi, Açık arttırmaya birçok sanatçı arkadaşım katıldı. Ancak en yüksek teklifi sanatçı Hatice verdi. Gelinliğin satışından 15 bin lira elde ettik dedi. Projeden elde ettikleri geliri korumaya muhtaç çocuklara yardım için kullanmayı planladığını ancak Elazığ'daki depremde birçok çocuğun zarar gördüğünü vurgulayan Ertoşi, Elde edilen geliri AFAD aracılığıyla Elazığ'da depremden zarar gönderenlere bağışladık. Umarım bu yardım hem depremzedelerimize bir nebze ilaç, hem de dikkat çekmek istediğimiz küçük yaştaki çocukların evlendirilmesinin son bulmasına vesile olur diye konuştu.

Kaynak: DHA

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