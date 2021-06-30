Kitap okuyup futbol öğreniyorlar
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Kitap okuyup futbol öğreniyorlar

Kitap okuyup futbol öğreniyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Emet Belediyespor bünyesinde açılan futbol okulunda 6-14 yaş arası 50 öğrencinin eğitim alıp spor yaptığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Emet Belediyespor bünyesinde açılan futbol okulunda 6-14 yaş arası 50 öğrencinin eğitim alıp spor yaptığı bildirildi.

Efdal Ülke Antrenörlüğünde her gün antrenman öncesi 15 dakika kitap okutturulan futbol okulu öğrencileri, daha sonra ilçe şehir stadında antrenman yapıyorlar.

Emet belediyesi tarafından tüm malzeme destekleri verilen öğrencilerin sportif faaliyetleri, beslenme, antrenman programları gibi tüm çalışmaları organize edilirken, çalışmaların yıl boyunca süreceği açıklandı.

Emet Belediyespor Antrenörü Efdal Ülke, yaptığı açıklamada, "Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan'ın himayelerinde açılan futbol okulumuz, halen 50 öğrencimizle hizmet veriyor. 6-14 yaş çocuklarımızın sportif faaliyetleri sağlıklı ve bilerek yapması adına hazırlanan program dahilinde eğitimlerini veriyoruz. Tüm spor malzemeleri belediyemiz tarafından karşılanan okulumuzda antrenman öncesi 15 dakika, akşamları ise 15 dakika kitap okuma mecburi. Belirli süre içerisinde öğrenci sayımızı artırmayı hedeflediğimiz okulumuzda eğitimimiz 12 ay boyunca sürecek "dedi. - KÜTAHYA

Kitap okuyup futbol öğreniyorlar
Kitap okuyup futbol öğreniyorlar
Kitap okuyup futbol öğreniyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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