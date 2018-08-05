Kitap okuyana çay ücretsiz

Kitap okumanın ilk faydasını "ücretsiz çay ikramı" ile görüyorlar

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Andan İpekdal:

"Kitap okuyana ücretsiz çay veriyoruz"

"Samsun kültür ve turizm potansiyeli açısından hak ettiği yerde değil"

SAMSUN - Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde oluşturulan "Zihin Geliştirme Bahçesi"nde kitap okuyan vatandaşlara, ücretsiz çay ikramı yapılıyor.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bahçesi, İlkadım Belediyesi'nin destekleriyle çadır ve güneşliklerle Zihin Geliştirme Bahçesi'ne çevrildi. Zihin Geliştirme Bahçesi'nde kitap okuyan vatandaşlar ücretsiz çay içebiliyor. Samsunlu vatandaşlar, Samsun'un en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi üzerinde bulunan binanın bahçesinde kitap okurken, çayı da bedavaya içiyorlar. Kitap okuma farkındalığı oluşturmak için böyle bir uygulama tercih ettiklerini belirten Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Andan İpekdal, kitap okuma alışkanlığı ve Samsun'un kültür ve turizm potansiyeli hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Kitap okuyana ücretsiz çay veriyoruz"

Kitap okuyan vatandaşlara ücretsiz çay ikramı yapıldığını ifade eden Adnan İpekdal, "Müdürlüğümüz, şehrimizin en güzel en işlek ve en tarihi yapılarının birinde bulunuyor. Burada çeşitli eğlence, dinlenme mekanlarının yanı sıra çay ocakları ve kafeler de var. Binamız da İstiklal Caddesi üzerinde yer alıyor. Burada dinlenip, çay içmek de önemli bir olay. Bunu kitap okumak adına bir farkındalık oluşturmak için bir projeye dönüştürdük. İlkadım Belediyesinden destek de aldık. İlkadım Belediyesi, bahçemize çadır, güneşlik ve çay yardımında bulundu. Kitap okuyanlara bahçemizde ücretsiz çay ikram ediyoruz. Bahçemize bir kütüphane yaptık. İnsanlar buradaki kitapları alıp, çaylarıyla beraber okuyabiliyorlar. Havaların sıcak gitmesinden dolayı gündüz saatlerinde pek fazla insan gelmediği için bahçemizi 17.00'de değil hava kararıncaya kadar açık tutuyoruz. Vatandaşlarımızı özellikle akşam saatlerinde kitap okumaya ve çay içmeye bekliyoruz. Kendi kitabıyla gelip okumak isteyen arkadaşlar da buradan faydalanabilir. Amacımız, kitap okumaya dikkat çekmek. Şu anda pek fazla ilgi görmedi. Bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuk ve gençlere yönelik kitaplara yönelik kitapların yanı sıra her yaş grubuna uygun kitaplarımız, kütüphanemizde mevcut. Kitap bağışlamak isteyenlerin kitaplarını da yapılan incelemenin ardından kabul edebiliyoruz. Yarım kalan kitaplarını evde de okumak isteyen olursa kütüphaneye üyelikleri varsa götürebiliyorlar, yoksa kütüphaneye üye olmaları gerekiyor" dedi.

"Samsun kültür ve turizm potansiyeli açısından hak ettiği yerde değil"

Samsun'un kültür ve turizm potansiyeli hakkında da konuşan İpekdal, şunları söyledi:

"5,5yıl sonra tekrar Samsun'da göreve başladım. Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandım. Samsunlu ve Samsun'u tanıyan birisi olmamın hizmet anlamında önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Samsun kültür ve turizm potansiyeli açısından hak ettiği yerde değil. Turizm alt yapılarımız ve alternatiflerimiz var ama tanıtım anlamında eksiklik var. Turizm sektör temsilcileri de bu eksikliği dile getiriyor. Bolca Karadeniz turları yapılıyor ama Samsun'da sadece bir uğrak noktası olarak kalıyor. Konaklama açısından Samsun tercih edilmiyor. Bu algıyı değişmemiz gerekiyor. Samsun, Orta Doğu'dan turist çeken Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'dan doğal güzellikler anlamında geri kalan bir yanı yok. Belki fazlası da var. Ayvacık Saklı Cennet, Uzungöl ayarında bir güzelliğe sahip. Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu, Ladik Akdağ, Bafra Kapıkaya gibi birçok güzel kültürel ve tarihi turistik mekanlarımız var. Hatta Bafra Kapıkaya, yamaç paraşütçülerin atladığı yere geri dönebildiği Türkiye'deki tek yer. Tanıtımdaki eksiklik yavaş yavaş giderilmeye başlandı. Şehrimizin tarihi dokusu da çok önemli. Biz, 19 Mayıs'ın da reklamını iyi yapamadık. 2019'da 19 Mayıs'ın 100. yılında Samsun'u dünyanın gündemine taşıyacak etkinlikler yapmak için çalışmalar sürdürüyoruz. Samsun'u 2015 yılında 374 bin 409 yerli, 36 bin 692 yabancı olmak üzere toplam 416 bin 100 turist ziyaret etti. 2016 yılında 377 bin 950 yerli, 71 bin 785 yabancı olmak üzere toplam 449 bin 735 turist ziyaret gerçekleştirdi. 2017 yılında 407 bin 900 yerli, 62 bin 621 yabancı olmak üzere toplam 470 bin 521 turist ziyarette bulundu. 2018 yılı Mayıs ayı itibariyle ise 148 bin 117 yerli, 13 bin 178 yabancı olmak üzere toplam 161 bin 295 turist Samsun'u ziyaret etti. Bu sayıları daha da arttırmak için çalışmalar sürdürüyoruz."