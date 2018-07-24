Kitap Okuyana Çay Bedava

SAMSUN il Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile merkez İlkadım Belediyesi, 'Kültürden irfana' temasıyla kitap okuma kampanyası başlattı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasının bahçesinde oluşturulan alanda kitap okuyanlara ücretsiz çay ikramında bulunuluyor.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İlkadım Belediyesinin 'kültürden irfana' temasıyla ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasının bahçesinde kitap okuma etkinliği başlattıldı. 2 hafta önce başlatılan uygulama ile İlkadım Belediyesi tarafından hazırlanan okuma alanında, kitap okuyan vatandaşlara çay ikramında bulunuluyor. Samsun Gazi Kütüphanesi personelinin gözetiminde okuyucular diledikleri kitapları seçerek okuma fırsatı buluyor. Hafta içi her gün saat 20.00'ye kadar açık olacak olan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün bahçesinde kitapseverler istediği kitabı alıp okuyabiliyor.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün bahçesini vatandaşlara açmak suretiyle okuma bahçesi meydana getirdik. Buna da 'zihin geliştirme bahçesi' adını verdik. Vatandaşlarımızın ilgisi zaman zaman artıyor, zaman zaman azalıyor. Sıcak ve hava şartlarına bağlı olarak değişebiliyor" dedi. İpekdal, şunları söyledi:

"İl Kültür Müdürlüğümüzün bahçesi bizim Samsununumuzun en güzide mekanlarından biri olan İstiklal Caddesi'nde olduğundan dolayı vatandaşın uğrak yeri olmasından dolayı önemli bir mekan. Kullanım saatlerini biraz daha değiştirerek akşam serinliğinde de vatandaşlara buranın açık tutulmasını sağladık. Akşam 20.00'ye kadar gelip, oturup kitap okumak isteyen vatandaşlarımıza çay ikramımız da İlkadım Belediyesi işbirliği ile yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi zaman zaman iyi düzeyde olabiliyor ama hava şartlarına bağlı olarak da ilgi düşebiliyor. Gelen oturan, bu imkandan faydalanan vatandaşlarımızdan da olumlu dönüşler alıyoruz. Bir farkındalık oluştuğunu düşünüyorum. Samsun'un en güzide caddesi üzerinde ücretsiz çayını içerek bir dinlenme imkanı bulmuş oluyorlar, kitap okuyana çay bedava. Uygulamamız 2 hafta önce başladı. Normalde 1 ay planlanmıştı. Vatandaşlarımızın ilgisi devam ederse süresi uzatılabilir." - Samsun