'Kitap okuma yarışması' sonuçlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Kitap okuma yarışması' sonuçlandı

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kitap Okuma Yarışması' sonuçlandı.

'Kitap okuma yarışması' sonuçlandı
08.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:02

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kitap Okuma Yarışması' sonuçlandı.

İpekyolu Belediyesi, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek ve seçkin eserlere ilgiyi artırmak için düzenlediği 'Kitap Okuma Yarışması' sonuçlandı. Yarışmada birinciye laptop, ikinciye tablet, üçüncüye fotoğraf makinesi, dördüncüye ise bisiklet verildi. Kazananlar ödüllerini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekişi Sinan Aslan'ın elinden aldı.

"Türk edebiyatının önemli eserleri okunmuştu"

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından dünyanın ve Türkiye'nin mücadele ettiği yeni tip korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik "Okuyan İnsan En Güçlü İnsandır" sloganı ile hayat geçirdiği 'Kitap Okuma Yarışması' www.sinav.ipekyolu.bel.tr sitesi üzerinden 17 Temmuz 2020 Cuma günü 20.00 - 21.00 saatleri arasında online olarak yapılmıştı. Türk edebiyatının önemli eserlerinin okunduğu yarışmada 76 doğru ile Özgür Acar birinci, 68 doğru ile Barış Dinçer ikinci, 68 doğru ile (süre baz alınarak) Ela Naz Yurtsever üçüncü, 67 doğru ile Zülal Demirbaş ise dördüncü olmuştu.

"Yarışmaya birçok başvuru oldu"

Yarışmada dereceye giren başarılı okurlara İpekyolu Belediyesi hizmet binasında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan tarafından ödülleri verildi. Belediye Başkan Vekili Aslan, dereceye giren okurları tebrik ederek, "Online olarak yaptığımız kitap yarışmasında birçok başvuru oldu. Yapılan sınavda dereceye giren 4 çok değerli arkadaşımıza çeşitli hediyeler sunduk. Emeği geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, ekibine ve yarışmaya teveccüh gösteren bütün herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmayı birinci tamamlayan Özgür Acar da "Kitap okumak çok önemli, hayatı anlamak için sürekli okumak gerekiyor. Belediyemizde böyle bir organizasyon düzenlediği için kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu Güncel
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Magazin
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var Politika
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Annesini dövüp evi yakan kardeşini evinde ölü buldu
Annesini dövüp evi yakan kardeşini evinde ölü buldu
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
Asker uğurlamalarına taahhütnameli önlem! 'Uğurlama yok' diye söz verecekler
Asker uğurlamalarına taahhütnameli önlem! "Uğurlama yok" diye söz verecekler
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi
Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Yeşim Salkım Demet Akalın İzzet Yıldızhan
Spor Arda Turan Caner Erkin Burak Yılmaz Gökhan Gönül Nihat Özdemir
Daha Fazla Kaza Bakan Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: 'Kitap okuma yarışması' sonuçlandı - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 11:28:34. #1.15#
title