Kitap Okuma Yarışması'nın ödülleri sahiplerine kavuştu
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Kitap Okuma Yarışması'nın ödülleri sahiplerine kavuştu

Eyüpsultan Belediyesi tarafından kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, Türk Dili ve Edebiyatı'nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak amacıyla "Okumak Güzeldir" sloganıyla düzenlenen kitap okuma yarışmasının kazananları ödüllerini aldı.

Kitap Okuma Yarışması'nın ödülleri sahiplerine kavuştu
09.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:13

Eyüpsultan Belediyesi tarafından kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, Türk Dili ve Edebiyatı'nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak amacıyla "Okumak Güzeldir" sloganıyla düzenlenen kitap okuma yarışmasının kazananları ödüllerini aldı. Ödül törenine katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "İstanbul il sınırlarıyla başladığımız yarışmamız il dışına taştı. Çok mutlu olduk. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlenen törende, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yarışmada 1. olan Huriye Nurefşan Yarımoğlu'na, 2. olan Osman Akgündüz'e ve 3.olan Mert Eroğlu'na ödüllerini verdi. Toplam 7 bin 608 kişinin başvuru yaptığı yarışmada ilk 20'ye girenlere ise saat hediye edildi.

Yarışmada 1. olan Huriye Nurefşan Yarımoğlu 4 kişilik 7 gece 8 gün Endülüs gezi turu, 2. olan Osman Akgündüz, 4 kişilik 4 gece 5 gün Kudüs gezi turu, 3.olan Mert Eroğlu ise, 4 kişilik 3 gece 4 gün Saraybosna gezi turu kazandı.

"AMACIMIZ TÜRKÇEMİZİN HER YERDE EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL EDİLMESİNİ SAĞLAMAK"

Ödül törenine katılarak kazananlara ödüllerini veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bizler bu yarışmaya aslında pandemiden önce başlamıştık. Pandemiyle birlikte ne kadar önemli bir işe başladığımız anlaşılmış oldu. 5 kitap okuma şartı vardı. Yoğun bir katılım oldu. Hatta il dışından katılım oluyor mu talepleri alınca o meseleyi de çözdük. İstanbul il sınırlarıyla başladığımız yarışmamız il dışına taştı. Çok mutlu olduk. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Buradaki amacımız, insanların güzel Türkçeyi, güzel roman ve eserlerden öğrenerek hayatında uygulamasıydı. Dili geliştirmek ve fazla kelime kullanmak, insanlar arasındaki diyaloğu güzelleştireceğine inanıyoruz. 'Az kelimeyle daha çok kavga ediliyor, çok kelimeyle daha çok süküt oluyor' diye bir düşüncemiz var. Bu bağlamda insanların okuyarak bu kelime haznelerini geliştirmesini, güzel Türkçemizi her yerde en iyi şekilde temsil etmelerini arzuladık" ifadelerini kullandı.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

"Okumak Güzeldir" adlı kitap okuma yarışmasının birincisi Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğrencisi Nurefşan Yarımoğlu birinci olmaktan duyduğu mutluluğu ve memnuniyeti dile getirdi. Yarımoğlu, "Liseden arkadaşlarım yarışma süresinin bitmesine bir hafta kala haber verdiler. O şekilde yarışmadan haberim oldu. Toplamda üç buçuk haftada beş kitap okudum. Kitapların içinde en çok Ahmet Hamdi Tanpınar zorladı beni. Çünkü çok kültürlü bir insan ve yazdığı her cümlede ayrı bir bilgi var. Ayrıca insanda merak uyandırıyor. O yüzden biraz araştırarak okumak istedim. Okuma süreci olması gerekenden uzun oldu aslında diyebilirim. Aslında üçüncülük bekliyordum. Toplamda 5 yanlışım olduğunu tespit ettiğimde üçüncü olurum demiştim. Birinci olduğumu söylediklerinde çok şaşırdım. Benim için güzel bir sürpriz oldu. Yarışmayı düzenleyen belediyemize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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