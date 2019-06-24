Kitap koleksiyoncusu bile bulunan antik kent, Teos

Teos antik kenti, İzmir'in Seferihisar ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Sığacık köyünün 1 kilometre güneyinde yer alıyor.

Kitap koleksiyoncusu bile bulunan antik kent, Teos

Teos antik kenti, İzmir'in Seferihisar ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Sığacık köyünün 1 kilometre güneyinde yer alıyor… Türkiye İş Bankası, Teos'ta sürdürülen kazı çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: Dunya.com

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