Kitap kokusuyla geçen 40 yıl
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kitap kokusuyla geçen 40 yıl

Adıyaman'da yaşayan 61 yaşındaki emekli imam Mehmet Emin Yağımlı, 10 metrekarelik dükkanında 40 yıldır kitap ciltliyor.

Kitap kokusuyla geçen 40 yıl
20.09.2020 12:11 | Son Güncelleme: 20.09.2020 12:14

Adıyaman'da yaşayan 61 yaşındaki emekli imam Mehmet Emin Yağımlı, 10 metrekarelik dükkanında 40 yıldır kitap ciltliyor.

Mesleğini 10 metrekarelik atölyesinde sürdüren Yağımlı, AA muhabirine, ciltçilik mesleğine imamlık yaptığı sırada özenti duyduğunu, ilk olarak eskiyen Kur'an-ı Kerim sayfalarını tamir ederek, mesleğe başladığını belirtti.

Gelişen teknolojiye rağmen unutulmuş mesleğini sürdürmeye devam eden Yağımlı, şimdilerde ise asırlık, hatıra kalan kitapları tamir ederek mesleğini yaşattığını anlattı.

Yağımlı, "İmamlık mesleğimi yaptığım sırada cemaatim ve öğrencilerimin bana daha kolay ulaşabilmeleri için, kent merkezinde büro gibi bir dükkan kiraladım. Dükkanda boş durmak hoşuma gitmedi ve ciltçilik mesleğine özenti duymaya başladım. Çürümüş olan ve sayfaları tahrip olan kitapları çeşitli ilaçlarla tamir ediyorum, daha sonra sayfaları alıp bal mumu ile yapılmış özel iplikler var, onlarla dikiyoruz. Bizleri tanıyan bilenler, asırlık, bazen de 200 yıllık kitapları getiriyorlar ve tamiratını yaptırıyorlar." diye konuştu.

Kitaplarla güzel vakit geçirdiğini vurgulayan Yağımlı, kitap kokusuyla geçen kırk yılın unutulmaz anılar yaşattığını aktardı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Orhan Pehlül
Orhan Pehlül
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu Erol Mütercimler Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Halil Sezai Bülent Ersoy Farah Zeynep Abdullah
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Kaza İran İzmit Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kitap kokusuyla geçen 40 yıl - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 12:14:28. #1.14#
title