Kitap Kahve için imzalar atıldı
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Kitap Kahve için imzalar atıldı

Kitap Kahve için imzalar atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile hayata geçirilecek "Kitap Kahve" projesi ile ilgili Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile işbirliği protokolü imzaladı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile hayata geçirilecek "Kitap Kahve" projesi ile ilgili Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile işbirliği protokolü imzaladı.

Çayırova Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte Çayırova'da Kitap Kahve projesini hayata geçiriyor. Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile makamında işbirliği protokolü imzalayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çayırova'mıza kültürel hareket getirecek projemiz ilçemize hayırlı olsun. İç mimarisi ile kitap okumanın keyif vereceği kitap kahvede öğrencilerimizin ders çalışabileceği bölümler de yer alacak" dedi.

"Herkese hitap edecek"

Akse Mahallesi'nde 500 metrekare alanda yapılacak projede çocuk, engelli ve yetişkinlerin hizmet alacağını, Yenimahalle'de 2 bin metrekare alanda yapılacak Kitap Kahve'nin herkese hitap edeceğini ifade eden Çiftçi, "Halkımızın kitap okuyup, çay-kahve içebileceği kitap kahvede, ders çalışma odası, dinlenme, konferans salonu, etkinlik bölümü ve atölyeler yer alacak. Kültür, sanat söyleşileri ve imza günlerinin de gerçekleştirileceği ve içinde binlerce kitabın bulunacağı kitap kahveyi en kısa sürede hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kitap Kahve için imzalar atıldı
Kitap Kahve için imzalar atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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