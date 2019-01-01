Kitap Kafe"Ye Atık Malzemelerle Süsleme

Samsun'un Bafra ilçesinde kitap kafe işleten Gonca Vural, iş yerini atık malzemelerle yaptığı aksesuarlarla süsledi.

Kitap okumayı çok seven üç çocuk annesi Vural, 8 yıl önce Bafra ilçesinde bir kitapevi açtı. Kitapevinin süslemesinde evindeki bazı eşyaları kullanan Vural, ayrıca atıkları kullanarak da aksesuarlar yapmaya başladı.

Vural, su kabağı, ağaç kütüğü, deniz kabuğu gibi eşyaları cam şişe ve ip kullanarak süs eşyası haline getirdi.

Kitapevinde kafe hizmeti de sunmaya başlayan Vural'ın iş yeri, atık ve atıl malzemelerle yapılan süslemelerle dikkati çekiyor.

"Pahalı süs eşyaları olmadan da evler süslenebilir"

Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okumanın ufkunu geliştirdiğini, kitapları çok sevdiğini belirterek, bundan dolayı kitapevi açtığını söyledi.

Kitapevini açtıktan sonra ziyaretçilerin kitaplara bakarken veya kitap okurken bir şeyler içebilmesi amacıyla iş yerini "kitap kafe"ye dönüştürdüğüne dikkati çeken Vural, süslemelerini de kendisinin yaptığını anlattı.

El becerisini çatı süslemeleri yapan babasından aldığını dile getiren Vural, "Kullanılmayan her türlü atık malzemeden süs eşyaları yapabiliyorum. Süs eşyası yapmaya abajurla başladım. Su kabaklarını işledim, şişeleri değerlendirdim. Boş zamanımı değerlendiriyorum. Atık malzemelerden çok güzel şeyler yapılabileceğini göstermek istiyorum. Evlerimizi pahalı süs eşyaları olmadan da süsleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yolda bulduğu yaprağı bile duvarları süsleyecek bir tablo haline getirebildiğine işaret eden Vural, şöyle devam etti:

"Bu işlerle uğraşırken beyniniz dinleniyor. Sorunları kafanızdan atarsınız, zamanınızı değerlendirmiş olursunuz. Hepsi bir araya geldiği zaman bir bütünü oluşturuyor. Buraya gelenler şaşırıyor. 'Bafra'da böyle bir dükkan var mıydı?' diye giriyorlar. Bolca fotoğraf çekiliyorlar. Kendilerini rahat hissediyorlar. Buraya girip çaylarını içiyorlar. Rahatlayıp gidiyorlar. "

Vural, günümüzde tüketimin arttığını, insanların tüketerek mutlu olmaya çalıştığını vurgulayarak, "İnsanlar her istediklerini alamıyor fakat atıklarla veya hiç ummadığınız, kenarda duran bir şeyi yeniden değerlendirip evinize çok güzel ev eşyası yapabilirsiniz. Göz zevkinizi artırabilirsiniz. 'Bunu ben yaptım' diye eserinize bakıp kendinizi mutlu edebilirsiniz. Topluma geri dönüşüm olarak çok şey kazandırabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA