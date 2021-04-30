Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak
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Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak

İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT - Haberler | Yerel

Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak Pamukkale kitap kafe tam kapanmada da serviste Pamukkale Belediyesinin büyük ilgi gören projesi Kitap Kafe, korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan tam kapanmada da kitapseverlerin yanında olacak.

Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak

Pamukkale kitap kafe tam kapanmada da serviste

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesinin büyük ilgi gören projesi Kitap Kafe, korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan tam kapanmada da kitapseverlerin yanında olacak. Vatandaşların telefonla kitap kafeyi arayarak kitap talep edebileceği belirtildi.

Pamukkale Belediyesi Kitap Kafe her zaman olduğu gibi uygulamaya başlanan tam kapanmada da üyelerinin ve kitapseverlerin yanında olmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde geçen 1 yılda 800 vatandaşın istediği toplam 7 bin 500 kitabı evlere ulaştıran Pamukkale Belediyesi, halkın beğenisini kazandı. 2020 yılının başlarında 2 bin 700 üyesi ile 3 bin 700 kitap bulunan kitap kafede 2021 yılının ilk aylarında üye sayısı 3 bini, kitap sayısı da 5 bini geçti. Kitap Kafe, korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanmaya başlayan tam kapanma sürecinde de kitapseverlere kitap servisi yapacak. 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan tam kapanmada Kitap Kafe üyeleri ve vatandaşlar telefondan kitap talep edebilecek.

Bol bol kitap okunabilir

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, korona virüs salgınında her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, "Ülke olarak topyekun korona virüs ile mücadele ediyoruz. Bu mücadelede 29 Nisan itibariyle yeni bir evreye geçerek tam kapanma sürecine girdik. 17 Mayıs 2021 tahine kadar devam edecek olan bu süreçte tüm birimlerimizde olduğu gibi Kitap Kafemizde halkımızın hizmetinde olacak. Bundan önceki kısıtlamalarda olduğu gibi şimdi de Kitap Kafe üyeleri ve tüm vatandaşlarımızın kitap taleplerini ekiplerimiz karşılayacak. Evde kalınan zamanlarda kitap okumak en güzel aktivitelerden biridir. Bol bol kitap okuyarak bu dönem iyi bir şekilde değerlendirilebilir. Yüzlerce yazardan binlerce eser vatandaşlarımızın telefonuyla evlerine kadar servislenmeye hazır. Görevli arkadaşımıza ulaştığınız takdirde istediğiniz kitaplar adreslerinize kadar getirilecek. Kıymetli vatandaşlarımızdan ricamız evde kalarak korona virüs mücadelesine destek vermeleri. Sağlıklı günlerde buluşmayı diliyorum" dedi.

Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak
Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak
Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak
Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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