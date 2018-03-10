Kitap İçin "Perde" Diyorlar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan tiyatro grubu, Savaştepe'de oluşturulacak bir kütüphaneye kitap toplamak için "Bir kitap Bir Tiyatro" sloganıyla sahnelediği oyunlarda bugüne kadar 250 kitap topladı.

Oyunu izlemek isteyenler, tiyatro salonuna bilet yerine kitap vererek ücretsiz girebiliyor.

Savaştepe ilçesinde kırsalda bir yerleşim biriminde bulunan ilkokulda kütüphane eksikliğini sosyal medyadan öğrenen gençler, bu okulda bir kütüphane oluşturmak için harekete geçti.

Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 13 kişilik tiyatro grubu, kendi yazdıkları komedi "Ölüme mi? Düğüne mi? oyununu ücret yerine kitap karşılığı sahnelemeye karar verdi. Ekip, 24 Aralık'tan bu yana 2 kez sahneledikleri oyunlarla şimdilik 250 kitap topladı.

Bandırma Emek Tiyatrosu Yönetmeni Batuhan Duha Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tiyatroyu halkın yararına sahnelemek için farkındalık projesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Turhan, tiyatro oyununu Bandırma'nın dışında Manyas ve Edremit'te de sahneleyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Türkiye'deki tüm amatör tiyatro gruplarını bu farkındalık projesine teşvik etmek. Şu ana kadar çocuk ve lise düzeyi okunabilecek 250 kitap toplayabildik. Daha çok kitap için oyunumuzu sahnelemeye devam edeceğiz. 'Bir kitap Bir Tiyatro' sloganıyla yola çıktık. 10 yıldır faaliyet gösteren bir ekibiz. Böyle projelerde yer aldığımız için mutluyuz."

Kütüphane için yeteri kadar kitap toplandıktan sonra artan kitapları tiyatro etkinlikleriyle çocuklara dağıtacaklarını anlatan Turhan, "Kitap sayısı için bir sınırımız yok. Elimize geçen tüm kitapları biriktireceğiz. Ayrıca daha önce de tiyatroyu sevdirmek için projeler yaptık. Vatandaşlara ücretsiz oyun sergiledik. Şimdi kütüphane için perde diyoruz." diye konuştu.