Ziya Esen Anaokulu öğrencileri "Kitap Her Yerde Projesi" kapsamında İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u ziyaret ederek kitap hediye ettiler.



Öğretmenler ve veliler eşliğinde İlkadım Hizmet Binasında miniklerle buluşan Başkan Tok ziyaret sırasında kitap okuyarak projeye destek verdi.



"Kitap her yerde"



Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacı ile gerçekleştirilen projede hedef, kitap okuma alışkanlığını kazanan bireylerin her ortamda kitap okuyabilmesini sağlamak. Yapılan bilimsel araştırmalarda çoğu alışkanlığın küçük yaşlarda kazanılmasından yola çıkılarak hazırlanan projeyle çocuklar kitap okumalarına engel olarak düşünülen birçok ortamda aslında kitap okunabileceğini öğreniyor. Böylece kitap her yerde okunabilecek faydalı bir alışkanlık haline geliyor.



Geleceği bugünün çocukları inşa edecek



Renkli görüntülerin yaşandığı ziyarette İlkadım Belediyesi Başkanlık koltuğuna oturan öğrencilerle fotoğraf çektiren Başkan Erdoğan Tok, "Yarınlara güvenle bakabilmenin yolu bugünün çocuklarının en iyi şekilde eğitim ve öğretim almalarını sağlamaktır. Bunun yanı sıra kişisel gelişim alışkanlıklarının başında kitap okuma alışkanlığı gelir. Bizler de bu bilinçle Ziya Esen Anaokulu tarafından gerçekleştirilen projeye destek veriyor ve öğretmelerimizi tebrik ediyoruz. Geleceği bugünün çocukları inşa edecek. Bu nedenle evlatlarımızın bilim ve ilim ile donanımlı yetişkinler haline gelmesi için eğitim ve sosyal projeler gerçekleştiriyoruz. Onların en iyi şekilde eğitim almaları için eğitim alt yapısına her zaman destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Kitap Her Yerde Projesi güzel düşünülmüş anlamlı bir proje. Hem minik öğrencilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşamış oluyor hem de anlamlı bir projede yer almış oluyoruz. Bu güzel projede emeği geçen herkese ve sevimli miniklerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Ziyaretin sonunda Ziya Esen Anaokulu öğretmeni Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'un eşi Arzu Yavuz, Başkan Tok'a okul yönetimi ve okul öğrencileri adına hediye takdim etti. - SAMSUN