Kitap Günleri sona erdi

02.11.2019 09:49

Bornova Kitap günleri yoğun ilgi gördü

6 gün süren ve 40 yayın evinin katıldığı Bornova Kitap Günleri'nde 31 yazar kitaplarını imzaladı. Yazarların söyleşileri ve müzikle şiir dinletileri gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan fuarda çocuklar için de özel etkinlikler yapıldı. .

Organizasyonda okurları ile buluşan ilk isim 'Az daha çoktur' isimli kitabıyla Bornova Kaymakamı Fatih Genel oldu. Ünlü oyuncu, yazar ve kişisel gelişimci Hale Caneroğlu'da 'Mutluluk Virüsü, Dikkat Kitapla Bulaşır" adlı kitabını imzalayarak, düzenlenen söyleşide hayranları ile buluştu. Bornova Kitap Günleri'nin önemli isimlerinden olan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 'Benim En Güzel Hikayem Hayatım" isimli kitabını da imzaladı.

Bu sene ilk kez gerçekleşen Kitap günleri'nin geleneksel olmasını istediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Ruhun gıdası sadece müzik değil, aynı zamanda kitaptır. Düzenlediğimiz fuar ile insanlarımıza kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak istedik."dedi.

Kaynak: Bültenler