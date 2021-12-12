12 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Kitap Fuarına hafta sonu akını

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarı, bu hafta sonu da kitap kurtlarının akınına uğradı. Başta ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı olmak üzere söyleşi programları yoğun katılımla gerçekleştirilirken, yazarlardan imza almak isteyen okurları da uzun süre sıra beklemek zorunda kaldı.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Türk Filozofu Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken'in 120'nci doğum yılına atfedilen Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, bu hafta sonu da Bursalılardan yoğun ilgi gördü. Fuaye alanındaki stantlarda oluşan yoğunluğun yanı sıra söyleşilerde büyük katılım, kitap imzalatmak için de uzun kuyruklar oluştu. Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen Prof. Dr. İlbey Ortaylı'nın söyleşi programına beklenenin üzerinde katılım olunca salonun tüm balkon katları kitapseverlere açıldı. Yine Beyhan Budak'a yoğun ilgi gösteren okurları yazardan imza alabilmek için uzun bir kuyruk oluşturdu.

120'ye yakın yayınevi ile 200 civarı yazar ve şairin katılım sağladığı, Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Taşağıl, Ali Lidar, Ali Utku, Aykut Kazancıgil, Bahadır Yenişehirlioğlu, Bekir Develi, Buket Uzuner, Emrah Safa Gürkan, Ercan Kesal, Hayati İnanç, İkbal Gürpınar, İlber Ortaylı, İsmail Kara, Mehmet Aydın, Metin Önal Mengüşoğlu, Murat Menteş, Mustafa Kara, Nurullah Genç, Savaş Barkçin, Serdar Tuncer, Şükrü Erbaş, ve Turan Karataş gibi birçok önemli ismin okurlarıyla buluştuğu fuara, kitap severler son günde de yoğun ilgi gösterdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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