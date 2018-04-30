Kitap Fuarı'nı İki Günde 35 Bin Kişi Ziyaret Etti

28 Nisan 2018 Cumartesi günü açılışı yapılan kitap fuarını 35 bin kişi gezdi, yoğunluk oluşturdu.

Kitabın ve bilginin gücüyle kentin 2023 hedeflerine yakınlaşacağına inanan Büyükşehir Belediyesi, yeni yaptığı parklara kitap kafeler açtı, genç nüfusun kitaplara ulaşılabilirliğini arttırdı. Bu doğrultuda, "Gaziantep Kitapla Buluşuyor" temasıyla 4'üncü Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri'ni başlatan Büyükşehir, Türkiye'nin tanınmış yazarları kente davet etti, Gazianteplilerle buluşturdu.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI'NDA KİTAP SOKAĞI OLUŞTU

Kitap fuarını gezen ziyaretçiler, "Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri"nin çok faydalı geçeceğine inandıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bir hafta boyunca halka açık olacak fuarla, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Gaziantep'e gelen yazarların kentin eşsiz kültürünü yakından tanıyacağını aktaran ziyaretçiler, şunları bildirdi: "Bu yıl ki fuar, geçmiş yıllardaki fuarlardan çok farklı. Eskiden halktan uzak, üniversitelere ve salonlara sıkıştırılan kitap fuarı, bu yıl halkla iç içe. İnsan sirkülasyonunun çok fazla olduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan kitap fuarına, kitapla ilgisi olmayanın bile gelerek, en azından stantları gezmesini önemli görüyoruz. Sessiz, sakin ve kitap dostlarının kaynaştığı geniş bir alanda, kitap sokağı oluşturulmasında çok ciddi bir emek var. Stantlardaki kitaplar, her yaşa hitap ediyor. İnsan okur, bilgiyle kendisini güçlü hisseder, geleceğe daha güçlü bakar. Okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması için bu tür kıymetli etkinliklerin sayısının arttırılmasını istiyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin döneminde okumayı teşvik edici çalışmaları yakından izliyoruz, onun bu özel çabasını takdirle karşılıyoruz"

Kitap Fuarı, 5 Mayıs'a kadar kapılarını 11.00-23.00 saatleri arasında kitapseverlere açık tutacak. Fuara, 70 edebiyatçı ve 250 yayınevi katılıyor.