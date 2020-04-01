Kitap bulamayan üniversitelilere Başkan Hürriyet'ten destek Korona virüs sebebiyle evden çıkamayan Körfezli üniversite öğrencisinin 'Kitap okumak istiyorum' çağrısını duyan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bizzat hazırladığı kitap setini öğrenciye ulaştırarak hediye etti.

Korona virüs sebebiyle evden çıkamayan Körfezli üniversite öğrencisinin 'Kitap okumak istiyorum' çağrısını duyan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bizzat hazırladığı kitap setini öğrenciye ulaştırarak hediye etti.

İzmit Belediyesi, tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren korona virüs ile mücadelede evden zorunlu olmadıkça çıkamayan vatandaşların ihbar hatları üzerinden ilettikleri talepleri son sürat yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli'nin dört bir yanından gelen talepleri değerlendiren İzmit Belediyesi, bu kez Körfezli üniversite öğrencisi Hasan'ın 'Bana kitap gönderin' çağrısını hayata geçirdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'te e-posta yolu ile ulaşan üniversite öğrencisi Hasan Cinli, karantina sebebiyle evden çıkamadığını belirttiği mesajında, "Elimizdeki kitaplarla idare ediyoruz ancak evde olunca onlar da bitiyor. Evime kitap yardımı yapın. Kitapevleri ateş pahası. Televizyondaki diziler bana bir şey katmıyor. Ben Sabahattin Ali, Peyami Safa okumak istiyorum" dedi.

Gelen mesaj sonrası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, üniversite öğrencisi için Türk edebiyatının önde gelen yazarlarının unutulmaz eserlerinin yer aldığı bir kitap seti hazırladı. Belediye ekipleri, Başkan Hürriyet'in bizzat hazırladığı kitap seti ve belediye tarafından korona virüsten korunmak amacıyla üretilen maskeleri üniversite öğrencisi Hasan Cinli'nin Körfez'de ailesiyle ikamet ettiği evine götürerek teslim etti.

Mesajına cevap bile alamayacağını düşünürken kitap isteğinin gerçekleşmesi karşısında duygulu anlar yaşayan üniversiteli Cinli, Başkan Hürriyet ve belediye ekiplerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA