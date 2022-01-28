"Kitap arasında uyuşturucu ticareti" iddiasına 15 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da, kitap arasına gizlediği uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen R.A. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. R.A. için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki ikamete düzenlenen operasyonda, sanığın parmak izleri tespit edilen kitaplar arasına gizlenmiş uyuşturucuyla yakalandığı belirtildi.

Sanığın HTS verilerinin incelenmesinde uyuşturucu satışı için şifreli konuşmalar yaptığı, üst aramasında da uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para bulunduğu anlatılan iddianamede, "uyuşturucunun kişisel kullanımı aşacak miktarda olduğu ve ticari maksatla bulundurulduğu" bilgisine de yer verildi.

İddianamede, tutuklu R.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.