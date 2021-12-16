ISPARTA (Habermetre) - Kitap alıp, okul kütüphanelerine bağışladılar Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarını ziyaret eden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Yasir Pirimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, aldıkları kitapları köy ve diğer okullarda kurulacak olan kütüphanelere bağışladı. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Yasir Pirimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarını ziyaret etti. Ziyarette Pirimoğlu ve beraberindekilere Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Hakkı Kaya ile Fahretdin Gözgün eşlik etti. Yayınevleri stantlarını ziyaret eden Pirimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, köy ve diğer okullara bağışlamak için kitap satın aldı. Alınan kitaplar, okullarda kurulacak kütüphanelere dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'a teslim edildi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Yasir Pirimoğlu, 5. Kitap Fuarına Türkiye'nin her yerinden kaliteli yayınevlerinin katıldığını belirtti. 276 yayınevinin yer almasının fuar organizasyonunun ciddiyetini gösterdiğine değinen Pirimoğlu, "Kitap Fuarına ayrıca 100'ü aşkın yazarımız katılıyor. Vatandaşlarımızın da fuara teveccühü fazla. Cuma gününe kadar fuara yaklaşık 60 bin öğrencinin giriş yapacağı ifade ediliyor. Fuar için ulaşım önemli. Ulaşım noktasında Isparta Belediyemizin çok büyük bir faydası var. Bu kadar yayınevini bir araya getirmek de belediyemizin başarısıdır. Hem Valilik ve diğer kamu kurumlarımız da ortak bir çalışma yaptılar. Kitap Fuarını Isparta'ya kazandırdıkları için başta Şükrü Başkanımıza ve AK Partimizin tüm kadrolarına teşekkür ediyorum. Bilginin temeli kitaptır fakat bilginin altında yatan en önemli şey de ilgidir. Aslında Isparta'mızın bilgiye ne anlamda ilgili olduğunu da kitap fuarında hepimiz görüyoruz. Kitap Fuarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Isparta Belediyemiz sosyal anlamda bugüne kadar bu tür etkinliklere hep imzasını attı, bundan sonra da Şükrü Başkanımızın bu organizasyonları devam ettireceğine eminim" dedi. Fuar ziyareti sırasında farkındalık çalışmasına da imza atacaklarını kaydeden Pirimoğlu, yayınevlerinden kitap satın alarak, köy ve diğer okullarda kurulacak olan kütüphanelere bağışladıklarını söyledi. Pirimoğlu, "Bazı stantlara uğradık. Çocukların psikolojik, ruhsal ve sosyal olarak gelişimini desteleyecek şekilde yaş gruplarına uygun kitaplarımızı seçtik. Kitaplarımızı İl Milli Eğitim Müdürümüze teslim ettik" diye konuştu. AK Parti Merkez İlçe yönetiminden okul kütüphanelerine bağışlanmak üzere kitapları teslim alan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, kitap bağışı için teşekkür etti. Baydur, "Isparta'nın sivil toplum kuruluşlarının ne kadar fedakar ve cömert olduğunu gördük. Tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu katlanarak devam edecek ve altyapısını oluşturduğumuz kütüphanelerde çocuklarımızı kitaplarla buluşturacağız" şeklinde konuştu.

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