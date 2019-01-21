Kitam Sohbetleri Devam Ediyor

Kilis Kültürü ve Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİTAM)'da her ay düzenlenen, kaybolan meslekler ve kültürel mirasın konu alan toplantıların bu ay ki konusu ise yemenicilik oldu.

KİTAM'da gerçekleştirilen toplantıda Yemenicilik mesleğinin ender ustalarından olan Ahmet Özuslu ve babası Mehmet Özuslu, mesleğin tarihi süreci ve günümüzde bu mesleğin yeniden ilgi görmesinin sebepleri konusunda bilgiler verdi.

Mehmet Özuslu'nun yemenicilik tarihi ve yemeninin toplumda kullanılışı üzerine ayrıntılı bilgiler verdiği toplantıda, Ahmet Özuslu, küçük yaşlarda yemeni yapmayı babası Mehmet Özuslu'dan öğrendiğini ifade ederek, "Babam birkaç yıl öncesine kadar yemeni dikiyordu; ancak şimdi yaşlandı, mesleğini ben devam ettiriyorum" dedi. 1950'li yıllarda 180 yemenici bulunan Kilis'te, günümüzde birkaç yemenici bulunduğunu ifade eden Ahmet Özuslu, "Yıllar geçtikçe yemeniye olan talep azalıyor. Vatandaşlar, kunduranın çıkmasıyla yemeniyi tercih etmemeye başladı ve sanat giderek öldü. Bu iş bana babamdan kaldı. İsteyerek ve severek yaptığım yemeniler ortaya çıkınca çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanlarının da katıldığı toplantı sonunda Mehmet Özuslu'ya, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü adına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Çetin teşekkür belgesi takdim etti. - KİLİS

Kaynak: İHA