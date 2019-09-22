Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası
Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu'nda Zeytinburnu Belediyespor ikinci oldu.
Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu'nda Zeytinburnu Belediyespor ikinci oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivrikapı Buz Pisti'nde oynanan A Grubu maçları yapılan müsabakalarla tamamlandı.
Zeytinburnu Belediyespor, Sırbistan'dan Kızılyıldız, Bulgaristan'dan Irbıs-Skate ve İzlanda'dan Skautafelag Akureyrar takımlarının olduğu A Grubu'nu ikinci sırada bitirdi.
Grubu birinci sırada bitiren Kızılyıldız, ikinci grup müsabakalarını ekim ayında Ukrayna'da oynayacak.