Kitabının gelirini şehit ailelerine bağışladı

29.08.2019 11:42

Manisalı Gazeteci-Yazar Hakan Demir, yazdığı şiir kitabının satışından elde ettiği geliri şehit ailelerine bağışladı.



Manisalı Gazeteci-Yazar Hakan Demir, ilk kitabının ardından yazdığı ikinci şiir kitabı 'Beşinci Mevsim Onuncu Köy'ün de tüm gelirlerini şehit ailelerine bağışladı. Son iki yıl içerisinde yazdığı şiirleri kitabında bir araya getiren Demir, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş'ı ziyaretinde kitabının satışından elde ettiği geliri şehit ailelerine bağışlayacağını duyurdu. Kitabın gelirini şehit ailelerine bağışlamasının onurunu ve gururunu duyduğunu kaydeden Demir, "Onlar bu vatana ellerini, kollarını, bacaklarını verdiler. Gazi oldular. Onlar yine bu vatan için canlarını vererek şehit oldular. Onlar canlarını vermişken ben kitabın gelirini vermişim çok mu diye düşündüm. O yüzden kitabımın gelirini Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesine bağışladık. Bunun onuru ve mutluluğunu yaşıyorum. Kitabımızı almak isteyenler Hakan Demir Beşinci Mevsim Onuncu Köy yazarak internet üzerinden tüm satış noktalarından kitabımıza ulaşabilirler. Kitabımızın piyasaya çıkmasında desteklerini esirgemeyen değerli yazar Burak Kılıçaslan'a ve şehit ailelerimize teşekkür ederim" diye konuştu.



İçerisindeki milli, manevi, aşk ve gurbet şiirleri ile gönüllere hitap eden bir kitap oluşturduğunu kaydeden Demir, "İlk kitabım 2012 yılında çıktı. Son günlerde şehit vermemizden dolayı hem milli ve manevi, hem de aşk şiirlerinin bir arada olduğu kitap yaklaşık 2 sene içerisinde hazırlanarak tamamlanan ve piyasaya sürülen bir kitap. Yurt içi ve yurt dışından güzel bir ilgi oldu. Geliri şehit ailelerine olduğu için de mutlu oluyoruz. Belki çok fazla gelir elde edemeyiz ama önemli olan safımızı belli etmektir" dedi.



İlk kitabının ardından ikinci kitabının gelirlerini de şehit ailelerine bağışlayan Hakan Demir'e teşekkür eden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, "Hakan Demir Bey bu acılı insanların yanında durarak toplumda örnek bir davranış sergilemektedir. Burada sergilenen örnek davranış topluma yansıtılıyor. İnsanlarda bir düşünce ortaya çıkartılmasına sebebiyet veriyor. Şehit yakınları ve gazilerimiz yaşadıkları üzüntü ve sıkıntıyı geçirebilmek için halktan destek bekliyor. Burada yapılan bu güzide hareket buna örnektir. Şehit yakınları ve gazilerimizin kendilerini daha iyi hissetmeleri, evlatlarını kaybetmeleri üzerine ya da bir gazi olmuş kişinin yaşadığı sağlık sorunlarının acısını biraz daha arkaya atmak üzere çok güzel bir destek olduğunu düşünüyorum. Bu tür hareketlerin devamının gelmesi için de bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. O yüzden Hakan Bey'in bu hareketi milli değerlere sahip çıkma anlamında bir hassasiyettir. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA